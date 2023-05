Il Crystal Palace festeggia l’11ima stagione consecutiva in Premier League con una maglia speciale

L’ultima partita della stagione 2022-23 di Premier League del Crystal Palace FC, in programma domenica 28 Maggio contro il Nottingham Forest, sarà caratterizzata da un’importante novità. Gli Eagles scenderanno infatti in campo indossando il loro nuovo kit Home, realizzato in due metà rossoblu per celebrare il 10° anniversario dalla storica promozione in Premier League del 2013/14. La prossima stagione sarà infatti l’11ima consecutiva per il club nella massima serie inglese.

Il Crystal Palace Football Club, fondato nel 1861 e divenuto professionista nel 1905, è uno dei club calcistici più antichi al mondo e la grafica della maglia sottolinea lo stretto legame tra le origini della squadra e il famoso edificio che ha dato il nome al club. Il kit gara trasmette anche un chiaro messaggio di sostenibilità e rispetto per l’ambiente perché realizzato in Eco Fabric, tessuto poliestere 100% proveniente da plastica riciclata, il che significa che 13 bottiglie da 0,5 l vengono riciclate ed utilizzate per la produzione di maglia.

La nuova ‘Home’ del Crystal Palace FC per la stagione 2023-24 mantiene i classici colori del club su una maglia divisa in due metà: una rossa e una blu. Il girocollo e i polsi delle maniche hanno dettagli con righe bianche, rosso e blu. Il backneck è personalizzato con etichetta su fondo blu con il logo del club e l’acronimo ‘CPFC’, insieme al logoMacron e alla scritta ‘Designed in Bologna’, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel capoluogo emiliano. La scritta EAGLES è stampata in bianco nella parte del retrocollo esterno. Sul petto, a destra, il Macron Hero, a sinistra il logo del Crystal Palace. Entrambi in stampa siliconata e con sottotono effetto seta.

La grafica della nuova maglia riprende il motivo, tono su tono e in stampa sublimatica, del celebre ‘crystal palace’, edificio in ferro e vetro, capolavoro ingegneristico realizzato per l’Esposizione Universale di Londra del 1851. Da qui nasce la storia del club: il Crystal Palace Football Club è stato fondato dieci anni dopo la Great Exhibition di Londra da un gruppo di dipendenti della Crystal Palace Company. Il nome è rimasto lo stesso da allora.

Il kit casalingo è completato da pantaloncini blu con bande rosse ai lati e calzettoni blu con due fini righe orizzontali, bianca e rossa, sul bordo superiore. La maglia Slim Fit è realizzata in Eco Sirena Light con un pannello di Eco Micromesh nella parte posteriore per ridurre il peso e migliorare la traspirabilità.