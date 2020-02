Prosegue la partnership Ferrero-Federvela

La Federazione Italiana Vela e Ferrero ancora a braccetto in questo 2020: l’azienda piemontese, come ormai vediamo da anni sul panorama nazionale, conferma il suo grande impegno nel mondo giovanile della vela e nella rinnovata diffusione della joy of moving tra i giovani di diverse discipline sportive.

Ferrero, attraverso il proprio progetto internazionale di responsabilità sociale denominato Kinder Joy of Moving, sarà al fianco della Federazione lungo tutta la filiera della vela giovanile: si parte dal Progetto VelaScuola, in collaborazione con il MIUR, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado, per seguire, poi, lo sviluppo dei giovani e meno giovani che si affacciano al mondo della vela tramite i meeting Scuola Vela FIV (meeting Provinciali, Zonali e Nazionale) e il Vela Day (2 giugno).

Quale main sponsor, Kinder Joy of Moving, è presente ormai da anni alla Coppa Primavela e ai Campionati Italiani Giovanili in Singolo, le due manifestazioni più importanti a livello giovanile sul panorama nazionale. (FIV) – (Sailbiz)