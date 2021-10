Prosegue la collaborazione tra NTT DATA e Cosenza calcio (Serie B)

Anche per la stagione 2021 2022 la multinazionale giapponese sarà technical advisor della società rossoblù.

sala stampa “Bergamini” dello stadio “San Vito – Gigi Marulla” la conferenza stampa congiunta del NTT DATA. Si è tenuta questa mattina presso ladello stadiola conferenza stampa congiunta del Cosenza Calcio (club di Serie B) con

La collaborazione, iniziata nella passata stagione, vede NTT DATA in qualità di technical advisor sponsor, che fornisce un sistema tecnologico per l’analisi in tempo reale dell’occupazione degli spazi di gioco dei calciatori durante partite e allenamenti, anche tramite l’utilizzo di video della camera tattica in tempo reale attraverso tecniche di intelligenza artificiale.

Emilio Graziano, Senior Vice President, Head of Business Unit Telecom, Development & Big Deals di NTT DATA Italia e socio fondatore della Sede di Cosenza: “Lo spirito di tutto ciò che facciamo nella sede di Cosenza è frutto del forte legame con il territorio, che ci spinge ad applicare nuove idee e modalità operative a livello locale per poi riproporle a livello nazionale e non solo.”

Marcello Pizzimenti, Vice Direttore Sportivo del Cosenza Calcio: “È un supporto davvero importante per il nostro staff. Oltre a offrire una visione a 360 gradi delle sedute quotidiane di allenamento garantisce un’analisi approfondita della gara con l’opportunità di apportare dei correttivi in tempo reale. È un servizio all’avanguardia e siamo molto contenti di questa collaborazione con NTT DATA. Non molte società calcistiche possono avvalersi di questo servizio, possiamo ritenerci fortunati e orgogliosi. Ringrazio Giorgio Tesoniero, data analyst, che ci ha illustrato il progetto nei dettagli. Ma soprattutto il Presidente Guarascio, perché si è mostrato da subito molto sensibile al tema spendendosi in prima persona affinché lo staff tecnico potesse ricevere questo tipo di supporto tecnologico”.

Piero Scarpino, Vice President, Head of Internet of Things, Artificial intelligence & Virtual Reality di NTT DATA Italia e coordinatore del progetto con il Cosenza Calcio: “Siamo fieri della partnership con il Cosenza Calcio, che rappresenta un esempio importante di come l’innovazione tecnologica possa contribuire a migliorare le performance sportive sfruttando a proprio beneficio la grande quantità di dati che vengono raccolti grazie alla tecnologia stessa. Il sistema di analisi sviluppato da NTT DATA è, infatti, la prima dimostrazione di come tecnologie avanzate e l’intelligenza artificiale possano fornire ad allenatori e giocatori soluzioni su misura e in tempo reale per rendere ancora migliori le performance sportive. I nostri ragazzi stanno lavorando insieme allo staff del mister per rendere il sistema sempre più funzionale alle loro necessità, orgogliosi di poter contribuire alla causa della squadra della quale siamo tutti super tifosi”.

Marco Zaffaroni, allenatore del Cosenza Calcio: “Strumento innovativo e di grande affidabilità, che conoscevo e apprezzavo già prima di diventare allenatore del Cosenza. L’esperienza di queste prime giornate di campionato ci sta tornando utile per studiare insieme ai tecnici del sistema alcune migliorie che lo renderanno ancora più vicino alle nostre esigenze”.