Prosegue la collaborazione tra Emma Villas Aubay Siena e il gruppo Pampaloni 

Una collaborazione iniziata nel 2015 e arricchita di anno in anno da orgoglio e passione che ha portato ad entrambe le realtà grandi benefici. Il successo del sodalizio tra il gruppo Pampaloni ed Emma Villas Aubay Siena è motivato da una forte condivisione di valori fondamentali come il rispetto per la tradizione del territorio, l’attenzione all’innovazione e alla modernità. La collaborazione prosegue oggi sulla base della reciproca soddisfazione per quanto costruito insieme e si contestualizza in una assoluta modernità alla luce dello spirito innovativo con il quale entrambe le società guardano al futuro.

“All’interno della Pampaloni srl crediamo molto nello sport e nei suoi valori ed è per questo che, da anni, supportiamo diversi progetti che coinvolgono prime squadre e soprattutto settori giovanili del nostro territorio – spiega Simone Conti, responsabile vendite del gruppo. – La partnership con la Emma Villas Volley, nata sette stagioni fa, esprime al meglio la nostra filosofia perché unisce due aziende del territorio accomunate dagli stessi valori e dalla stessa attenzione al futuro e all’innovazione. Non ci resta che augurare ai biancoblu un in bocca al lupo per una stagione ricca di successi“.

L’accordo rinnovato prevede la fornitura di due auto che possano assicurare le esigenze di mobilità sostenibile e sicura della Emma Villas Aubay Siena (club di A2 maschile). Fra le due vetture ci sarà anche una Renault Clio Hybrid E-tech, modello di punta del Gruppo Renault, con motorizzazione ibrida. E’ la prima volta che nella flotta dei biancoblu sarà presente questo tipo di tecnologia, a testimonianza della sempre crescente attenzione verso la salvaguardia dell’ambiente.

Questo il commento del vicepresidente della Emma Villas Aubay Siena, Guglielmo Ascheri: “Questa è una partnership storica che mi piace portare come esempio di modello di collaborazioni che abbiamo da sempre cercato di costruire negli anni. Un rapporto nato con la prima stagione di Serie A2 che non si è più interrotto ma che al contrario ha seguito attivamente, passo dopo passo, il percorso di crescita e di sviluppo del club sul territorio, sui campi di gioco e non per ultimo sul piano imprenditoriale. La promozione che attiveremo con l’utilizzo per la stagione 2021/2022 della Renault Clio Hubrid E-tech rappresenta chiaramente la filosofia di partnership condivisa con tutto il Gruppo Pampaloni”.