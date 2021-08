Le nuove maglie gara dell’Apoel FC stagione 2021/22

APOEL FC, squadra che milita nella A’ Katīgoria, massima divisione del campionato cipriota che i gialloblù hanno vinto nella loro storia in ben 28 occasioni, e Macron, the Hero company e brand leader internazionale nel settore del teamwear, hanno presentato le nuove maglie 2021-2022 che il club indosserà a partire dalla prossima stagione agonistica.

La nuova ‘Home’ è gialla e ha il collo a V con bordi gialloblù che sono presenti anche sui polsi delle maniche. Il backneck è personalizzato con etichetta su fondo blu con un particolare del logo della squadra sullo sfondo e la scritta ΑΠΟΕΛ EΛΛΉΝΩΝ, mentre nel retrocollo esterno è stampata in blu la scritta APOEL FC. Sul petto, a destra, il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra lato cuore lo stemma della squadra. A caratterizzare la prima maglia del club cipriota è la texture in stampa sublimatica che in blu e nella parte bassa propone una serie di linee ondulate, presenti sia sui fianchi che nella parte bassa posteriore. Questa stessa grafica è presente sui fianchi dei pantaloncini gialli con coulisse blu. I calzettoni sono gialli con al centro la sequenza di linee ondulate blu.

La versione ‘Away’ ha il collo a V ed è arancione con dettagli neri nell’interno collo, sui bordi manica e sul fondo maglia. Backneck e scritta nel retrocollo sono identici alla versione ‘casalinga’. In nero, sul petto, a destra il Macron Hero, a sinistra lo stemma dell’APOEL FC. La maglia è personalizzata con una grafica ad effetto sfumato che, nella parte inferiore, è composta da una serie di triangoli neri che si infittiscono sempre di più fino a formare dei rombi.

Entrambe le versioni, ‘Home’ e ‘Away’, sul fondo maglia, hanno un tape siliconato che è customizzato con la frase di un coro dedicato ai «fratelli dell’APOEL che guardano da lassù” (Για τα αδέλφια όλα που κοιτάνε τώρα από τον ουρανό).