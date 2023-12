Problemi a Taranto. Bilancio approvato per 1 voto, Giunta azzerata

Crisi al Comune di Taranto con le ultime votazioni sfociate in una vera e propria rissa. Il contesto politico è molto delicato. Ieri infatti vi è stata l’approvazione del bilancio (passata appena con un voto), sulla quale la giunta guidata dal sindaco Rinaldo Melucci (eletto anni fa con i voti dei pentastellati) ha rischiato di cadere a causa della scelta di rivedere gli equilibri di maggioranza. Melucci, infatti, a sorpresa, ha aderito ad ItaliaViva (il partito di Matteo Renzi), ridisegnando di fatto gli equilibri della politica locale.

La situazione in atto non consente però di fare previsioni di lungo raggio, anche perchè adesso il sindaco pugliese dovrà velocemente costituire una nuova Giunta, ma è un’operazione certamente non facile visti i precari equilibri politici in atto. Questa situazione rischia poi di impattare negativamente anche sulla gestione dei Giochi del Mediterraneo, dove nelle ultime settimane ci sono state diverse novità come la nomina a Direttore Generale del LOC 2026 dell’ex olimpionico di taekwondo (FITA), Carlo Molfetta (anch’egli di origini pugliesi). Una scelta di qualità, oltre che di serietà, sotto il profilo umano e professionale. Molfetta infatti è dirigente (sportivo) molto stimato in ambito Coni e non solo.