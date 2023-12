Carlo Molfetta DG dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 si è insediato

“Testa bassa e pedalare” – ha dichiarato Carlo Molfetta nuovo DG dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 – ai media locali – “lo sport mi ha insegnato questo. Non mi fa paura lavorare. È una giornata importante e da ricordare. Per la mia carriera, ma soprattutto per quello che dovremo fare nel futuro per questi Giochi, per la città e per tutta la regione. Abbiamo un obiettivo comune: fare bene, cercare di fare dei Giochi che vengano ricordati per il bene e non per i litigi. Porto la mia esperienza di atleta. Avendo vissuto dall’altra parte, so cosa un’atleta vuole e di cosa ha bisogno. Cercherò di mettere l’atleta al centro di tutto il progetto. Serve organizzazione. Quando ho finito di fare l’atleta e sono passato dall’altro lato, ho capito che le cose vengono fatte bene nel momento in cui c’è organizzazione“.

Molfetta ha sostituito Carmine Pisano, direttore generale del Comune di Taranto, che il sindaco Rinaldo Melucci, nelle scorse settimane, aveva nominato in via provvisoria al posto di Elio Sannicandro.