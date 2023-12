Primo main sponsor di maglia per la Roma calcio femminile

La AS Roma ha annunciato la partnership con l’azienda farmaceutica IBSA per la sponsorizzazione di maglia della squadra femminile. Il debutto in Women’s Champions League contro le rivali transalpine del PSG. E’ anche un accordo storico, perchè è la prima volta che una realtà commerciale sceglie di legarsi all’immagine di questa selezione.

Massimiliano Licenziati, Presidente di IBSA Italy, ha commentato: “Siamo orgogliosi di supportare una delle squadre di calcio femminile più importanti in Italia, soprattutto considerando il loro recente successo come Campionesse d’Italia per la stagione 22/23. Questa sponsorizzazione speciale riflette il nostro impegno verso le donne, che giocano un ruolo cruciale nell’azienda e in molte altre sfere”.

Lina Souloukou, Chief Executive Officer & General Manager dell’AS Roma, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere IBSA come nostro primo sponsor di maglia esclusivo per la squadra femminile. Questo accordo non è solo una sponsorizzazione, ma rappresenta un impegno condiviso per far crescere il calcio femminile e valorizzare il nostro Club”.IBSA Italy, parte di IBSA (Institut Biochimique SA), ha una forte presenza nel settore farmaceutico, con sedi operative a Lodi e Roma, oltre a laboratori di ricerca all’avanguardia.