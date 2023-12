YouGov si occuperà della rilevazione e misurazione della esposizione degli sponsor della LBA

Da questa stagione la Lega Basket Serie A ha affidato a YouGov la rilevazione e misurazione della esposizione degli sponsor della LBA e delle 16 squadre del campionato italiano di Serie A.

LBA, affiancata dall’advisor Infront, ha deciso di puntare su un fornitore che sta crescendo rapidamente nel mercato italiano in ambito sportivo ma molto radicato a livello internazionale e già fornitore di federazioni e team di primo piano a livello globale.

“Per YouGov lavorare con LBA è un grande piacere e motivo di orgoglio. Così come YouGov, anche la Lega Basket è una realtà prestigiosa e con ampi margini di crescita nel nostro Paese, per cui ci fa molto piacere iniziare questo percorso insieme” spiega Nicola Ferrajolo, General Manager di YouGov in Italia.

Dalle ricerche di YouGov in Italia sono 7,8 milioni le persone appassionate alla Serie A di basket (LBA) . In Europa come rilevanza sul totale popolazione l’Italia si colloca alle spalle della Germania e della Spagna. Gli appassionati di basket sono persone mediamente più giovani, istruite e benestanti rispetto al totale popolazione.

Rispetto ad importanti sport di squadra, il basket ha sostanzialmente lo stesso numero di appassionati della pallavolo e più appassionati rispetto al rugby, ma un traino maggiore dalle manifestazioni di club, mentre nel caso degli altri sport sono maggiormente le manifestazioni internazionali (Olimpiadi, Mondiali, Six Nations) a coinvolgere il pubblico.

“Oltre agli aspetti demografici – aggiunge Nicola Ferrajolo – Gli appassionati di basket dimostrano grande interesse per temi i etici e consumi culturali (lettura, viaggi, cinema) più ricercati rispetto al totale popolazione. Un ambito interessante da esplorare e sul quale YouGov può fornire insight preziosi a LBA ed agli operatori del settore per espandere ulteriormente la fan base nei prossimi anni.” (fonte: LBA)