Premio Angi, menzione speciale al Sottosegretario Butti. Appello per l’unità digitale dell’Italia.

All’interno della sede del Dipartimento per la Trasformazione Digitale, a largo Pietro di Brazzà, è avvenuto di recente l’incontro istituzionale tra il sottosegretario Alessio Butti (nella foto al centro) e la delegazione dell’Angi, Associazione Nazionale Giovani Innovatori, presieduta dal Presidente Gabriele Ferrieri e dal Direttore del Comitato Scientifico prof. Roberto Baldassari.

L’occasione è stata propizia per un positivo confronto su progetti e iniziative comuni sul fronte dello sviluppo dell’economia digitale e per una collaborazione strategica in merito alle linee guida per sostenere le imprese e il mondo delle startup, in particolare quelle legate alla digital trasformation e all’intelligenza artificiale.

Congiuntamente all’incontro, la delegazione dell’ANGI ha conferito al sottosegretario Butti, l’Innovation Government Award, legato alla cerimonia degli Oscar dell’Innovazione 2023. Una menzione speciale riservata al Sottosegretario Alessio Butti per l’importante e profuso lavoro svolto al servizio delle istituzioni e dello Stato.