StarCasinò Sport lancia una attività di fan engagement con i tifosi del Sassuolo

StarCasinò Sport, sito di intrattenimento sportivo Official Infotainment Partner di US Sassuolo, ha lanciato per i tifosi neroverdi una speciale attività al Mapei Stadium, poco prima della partita contro la Roma. Sono stati organizzati coinvolgenti quiz con premi in palio. Il video integrale è disponibile sul canale YouTube di StarCasinò Sport.

Allo stadio di Reggio Emilia, L’Occasionale ha sfidato i tifosi neroverdi con quiz sulla storia e sui giocatori del Club, oltre a curiosità legate al match in programma contro i giallorossi. In palio diversi premi mozzafiato: il pallone della Serie A con le firme della squadra e le magliette ufficiali di Andrea Pinamonti e di Martin Erlic, autografate dai due calciatori. Dai numeri di maglia alle statistiche dei giocatori: le domande di L’Occasionale hanno abbracciato diversi aspetti della cultura calcistica del Sassuolo. I tifosi più preparati, che hanno risposto correttamente ad almeno tre domande, si sono aggiudicati i prestigiosi premi in palio. A tutti gli altri partecipanti StarCasinò Sport ha offerto come consolazione le esclusive magliette del brand. In conclusione, la community social ha colto l’occasione per fare gli auguri di Natale a tutto il mondo neroverde.