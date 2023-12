Gruppo Ferrovie dello Stato nuovo premium partner dei Giochi di Milano-Cortina 2026

Il Gruppo Ferrovie dello Stato diventa ufficialmente “premium partner” dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Un progetto globale che FS porterà avanti grazie al supporto delle sue società e di ben 4 Poli di “business”.

“I valori dei Giochi Olimpici rispecchiano quelli che animano il nostro gruppo. Questi saranno giochi diffusi, dunque il fattore mobilità sarà fondamentale. Questo partenariato è per noi un’occasione di contribuire alla crescita del paese agendo su molteplici fronti. Siamo oggi in una fase delicata dell’organizzazione, tutte le azioni programmate per i giochi devono andare a buon fine. E questo si ottiene con il gioco di squadra. Con questo accordo segnamo l’ingresso di Fs in questa squadra. Quando l’Italia fa sistema può superare ostacoli e raggiungere obiettivi”, ha dichiarato la presidente Gruppo FS Italiane, Nicoletta Giadrossi, nel corso della presentazione della partnership alla stazione Ostiense di Roma. Il Polo Infrastrutture di FS sarà impegnato a garantire un potenziamento dell’assistenza, soprattutto verso le persone a ridotta mobilità, attraverso un rafforzamento dei presidi e della manutenzione ordinaria nelle stazioni e sulle principali linee ferroviarie da e verso le aree Olimpiche e Paralimpiche. Il Polo Passeggeri provvederà a incrementare i collegamenti in treno e in bus, predisponendo offerte e carnet dedicati.Il Polo Urbano del Gruppo FS si attiverà per ciò che riguarderà la disponibilità di aree di snodo logistico e del trasporto intermodale, mettendo a disposizione nuovi hub per la sosta nelle località interessate dalle manifestazioni sportive e sarà impegnato nella progettualità di rigenerazione degli spazi. Al Polo Logistica verrà affidato il rafforzamento dei presidi logistici.”