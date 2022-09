PNRR: contributi a infrastrutture sportive e piscine per produrre energie rinnovabili

La legge di conversione del DL 36-2022 ha approvato anche due nuove misure per il mondo dello sport. Da un lato, infatti, ci sono nuovi contributi per piscine e impianti sportivi al Sud; dall’altro, invece, vengono definiti i criteri per assegnare le risorse aggiuntive del Fondo per il potenziamento dell’attività sportiva di base.

La seconda misura per lo sport finita nel Decreto PNRR bis riguarda invece i soggetti (pubblici e privati) che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive al Sud.

L’articolo 24-bis del DL 36-2022 ha infatti stanziato 60 milioni di euro, per il 2023, per sostenere progetti d’investimento volti a installare impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e i relativi sistemi di accumulo.

Più nello specifico l’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale (cioè a fondo perduto) fino a 1 milione di euro, il cui importo massimo è fissato nell’80% dei costi ammissibili.

Diverse le categorie di soggetti che possono fare domanda di aiuti, purché si tratti infatti di soggetti che gestiscono o detengono infrastrutture sportive o piscine, la platea di soggetti è composta da:

Associazioni e società sportive dilettantistiche,

Federazioni sportive nazionali,

Enti di promozione sportiva,

Le discipline sportive associate,

Gli enti pubblici.

Visto che il contributo interessa solo le regioni meridionali (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), a gestire la misura è l’Agenzia per la coesione territoriale.

Per quanto riguarda invece i criteri saranno stabiliti con un decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale (di concerto con MITE, MEF e con l’Autorità politica delegata in materia di sport) che dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 36-2022.