Plus500 main sponsor di maglia del Legia Varsavia (campione di Polonia) per 2 anni

Plus500, lo scorso 10 agosto, prima ancora dell’accordo di stamattina con l’Atalanta, ha stretto una partnership biennale con il Legia Varsavia (campione di Polonia in carica), società di calcio polacca con sede nella città di Varsavia. Milita nell’Ekstraklasa, la massima divisione del campionato polacco di calcio.

“Siamo felici di iniziare la collaborazione con un club così unico come il Legia Warszawa. In tal modo, continuiamo il nostro impegno a sostenere lo sport professionistico e sponsorizzare club di campionato di alto livello in tutto il mondo. La collaborazione con Legia ci aiuterà a rafforzare costantemente il riconoscimento internazionale del marchio Plus500, nonché ad aumentare la consapevolezza della nostra azienda tra i clienti in Polonia, che è un mercato importante e con un grande potenziale per noi ” – ha commentato David Zruia, presidente di Plus500.

“Sono molto contento che Plus500, come istituzione internazionale che opera sul mercato finanziario globale, abbia notato il potenziale di marketing del Legia come il club di maggior successo e il più forte marchio sportivo polacco e abbia deciso di costruire la sua posizione nella nostra regione dell’Europa insieme a noi. Plus500 non è solo il leader di mercato, ma in quanto sponsor principale dell’Atletico Madrid è anche un partner calcistico esperto di altissimo livello europeo. Sono ancora più orgoglioso della nostra collaborazione, che dimostra che la posizione ei successi di Legia sono stati apprezzati su scala internazionale ” – osserva Dariusz Mioduski, presidente del CdA e proprietario del Legia Warszawa.