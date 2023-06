PlayStation è partner ufficiale di UEFA Women’s Football

Allargando la partnership iniziata nel 1997 con la UEFA Champions League, il nuovo accordo per tre stagioni porterà la PlayStation a sponsorizzare la UEFA Women’s Champions League, UEFA Women’s EURO 2025, i Campionati Europei UEFA Under 19 e Under 17, la UEFA Women’s Futsal EURO e l’iniziativa Together #WePlayStrong della UEFA, che mira a incoraggiare più ragazze e donne a giocare a calcio.

Guy-Laurent Epstein, UEFA marketing director, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a PlayStation, partner di lunga data, come nuovo sponsor del calcio femminile UEFA. Questo è un momento significativo per lo sport e per la UEFA, mentre continuiamo a lavorare per lo sviluppo e la crescita del calcio femminile in tutta Europa e oltre, sulla scia dello storico UEFA Women’s EURO 2022 della scorsa estate e della UEFA Women’s Champions League. Con l’incredibile portata e l’impegno di PlayStation con i fan di tutto il mondo, crediamo che questa partnership ci aiuterà a raggiungere un nuovo pubblico e ad ispirare la prossima generazione di giocatori”.

Andrea Perez, Senior Vice President of Brand, Product and Services Marketing at Sony Interactive Entertainment, ha dichiarato: “Il calcio femminile ha trasformato il mondo dello sport e ha affascinato milioni di persone in tutto il mondo. Siamo entusiasti di collaborare con la UEFA per elevare ulteriormente il calcio femminile ed esplorare nuovi incroci tra calcio e cultura del gioco attraverso questa entusiasmante espansione della nostra partnership di 25 anni. Mentre il marchio PlayStation cerca di reinventare il futuro del gioco, è un privilegio far parte di questo entusiasmante momento del calcio, guidato da atleti rivoluzionari che stanno ispirando una nuova e diversificata generazione di fan”. (fonte: Agimeg)