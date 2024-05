Per Football Benchmark il Milan è il club di calcio che cresce di più in Europa

E’ stato pubblicato oggi il report “The European Elite 2024” di Football Benchmark, in cui AC Milan risulta il club che cresce di più in Europa.

Football Benchmark ha analizzato l’Enterprise Value dei 32 migliori club europei, valore d’impresa calcolato secondo i principali standard internazionali, certificando per AC Milan una crescita anno su anno del +35% – che sale a +163% considerando le ultime otto stagioni -, posizionando così i rossoneri come best case di gestione virtuosa in Europa.

La stessa tendenza positiva trova conferma nelle diverse dimensioni analizzate: dal ritorno all’attivo di bilancio dopo 17 anni al bacino d’utenza sui canali social del club, fino ai ricavi operativi, aumentati dell’84% nelle ultime cinque stagioni. Nell’ultimo anno, tutte le voci di ricavo hanno registrato un netto miglioramento, con le revenue da matchday più che raddoppiate.

Un’analisi che riconferma la validità del percorso di auto-sostenibilità che il Milan – tra i top club italiani – ha intrapreso per primo, con un modello virtuoso alimentato da crescita dei ricavi e reinvestimento degli stessi nel rafforzamento della squadra, per una stabile e crescente capacità di competere per i massimi traguardi sportivi.

Lungo questo percorso, mentre i ricavi crescevano da 241,1mln nel 2018/19 al record per il club di 404,5 mln della stagione 2022/23, nelle ultime tre stagioni il Milan è stata la società italiana ad avere investito di più, con 191,1mln di Euro al netto di cessioni, per il progressivo rafforzamento della rosa.