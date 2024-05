Merchandising: il Nantes (Ligue1) punta sui simboli identitari e sulla storia del club gialloverde

A pochi giorni dalla conclusione della stagione 2023/24 della Ligue1, Macron e FC Nantes hanno svelato il nuovo kit Home 2024/25 che i “Canaris“ indosseranno nel corso della prossima stagione. I tradizionali colori giallo-verdi del club francese si fondono con una grafica ricercata, sottolineando il legame della città di Nantes coi simboli identitari e la storia dell’area della Bretagna storica, alla quale appartiene.

La nuova maglia ‘Home’ dell’FC Nantes per la stagione 2024/25 è a girocollo con bordo in maglieria, e torna a proporre le bande verticali gialloverdi ma questa volta in un’inedita versione in diagonale. In particolare le bande verdi sono caratterizzate dalla presenza in grafica sublimata tono su tono dell’elemento araldico dell’armellino, tipico simbolo dell’iconografia bretone e presente anche nello stemma dell’FC Nantes, oltre che in quello della città. Un forte riferimento identitario alla città e al territorio che il club rappresenta.

Il backneck è personalizzato con i colori e il logo del club, insieme al logo Macron e alla scritta ‘Designed in Bologna’, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel Macron Campus di Valsamoggia. Sul petto, entrambi in verde, il Macron Hero e il logo dell’FC Nantes. Nel retrocollo sono ricamate in verde otto stelle, corrispondenti ai titoli di campione di Francia conquistati dal club.

Il kit gara è completato da short gialli con banda verde sul bordo coscia che riprendono elementi stilistici provenienti dal mondo del basket. Una commistione, questa, che sta trovando sempre più spazio nei campi da calcio e che rende questo prodotto un capo perfettamente adatto ad essere indossato anche fuori dal campo.