Il Girona FC (LaLiga) vola in Champions con Etihad Airways ma attende il via libera della UEFA

(di Marcel Andrè Vulpis) – Il Girona CF, club iberico appartenente alla “galassia” City Football Group (CFG), la stessa che detiene la proprietà del Manchester City in Premier League, ha annunciato nelle ultime ore la firma di Etihad Airways come nuovo sponsor di maglia. L’accordo con la compagnia aerea emiratina presenta, secondo quanto riportato dai media locali, una durata triennale. Il marchio commerciale sostituirà quello attuale: Gosbi (azienda specializzata in prodotti naturali per cani con sede in Catalunya a Santa Llogaia d’Àlguema). Sempre Etihad Airways occuperà una serie di spazi e visibilità tv all’interno dello stadio Montilivi (la struttura presenta una capienza di 13.500 posti), oltre alla creazione di attività di engagement per i fan.

Il Girona CF ha chiuso, quest’anno, una stagione record con il conseguimento del terzo posto in campionato (dopo essere stato per diverse giornate al primo posto provvisorio). Di fatto, i biancorossi hanno conquistato un posto in Champions (per la prima volta nella storia del club), ma per la normativa sulle “multiproprietà” (il Manchester City è anch’esso in Champions e potrebbe incontrare, per sorteggio, ad esmepio i “cugini” spagnoli) sono in attesa del via libera della UEFA, che, nel frattempo, ha ricevuto un copioso report dove verrbbe confermata la totale autonomia societaria rispetto al CFG.