Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport annunciano l’ingresso nel mondo del volley di Fineco

La Lega Pallavolo Serie A Femminile, insieme a Master Group Sport, ha annunciato che il brand Fineco sarà il nuovo “Gold Sponsor” della prossima Coppa Italia Frecciarossa e dei Campionati di Serie A Tigotà per questa stagione e per tutta la stagione 2024-25, assumendo il ruolo di Title Sponsor nella prossima Supercoppa Italiana.

Un grande brand nel settore della consulenza finanziaria che ha deciso di abbracciare i valori della pallavolo femminile, con il supporto dell’advisor di Lega Master Group Sport. Il commento del Presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile Mauro Fabris: “Siamo felici di annunciare un nuovo sponsor del calibro di Fineco, una delle più importanti banche FinTech in Europa con oltre 1,5 milioni di clienti, che ha scelto di legarsi al nostro movimento condividendone valori come la sostenibilità e l’innovazione, in cui la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha sempre creduto e investito: da precursori in Italia delle OTT con LVFTV fino al Fantavolley, passando per le coppe in plastica riciclata con stampa 3D del Lega Volley Summer Tour. Insieme a Fineco potremo proseguire su questa strada, avvicinando sempre più appassionati al nostro movimento”.

Fabrizio Lingesso, Direttore Marketing Fineco: “Siamo orgogliosi di sostenere la Lega Pallavolo Serie A Femminile dando il nostro contributo alla diffusione del volley. Uno sport che negli ultimi anni è sempre più seguito in Italia ed è fonte di ispirazione per le generazioni più giovani, esaltando l’importanza del lavoro di squadra e del sano spirito competitivo, uniti a lealtà e rispetto delle regole. Fineco condivide da sempre questi valori e li integra nella propria filosofia, insieme all’impegno quotidiano nel promuovere l’innovazione in ogni ambito”.

Una partnership prestigiosa per il movimento della pallavolo femminile, nata in collaborazione con Master Group Sport, che da oltre dodici anni è impegnata al fianco della Lega Pallavolo Serie A Femminile: “Siamo molto contenti di avere portato a bordo della pallavolo femminile un’azienda leader come Fineco, eccellenza nel settore e che sposa tutti i valori positivi che il movimento incarna” – ha dichiarato Antonio Santa Maria, Direttore Generale Master Group Sport. “Crediamo molto nel valore di questo progetto e siamo certi che tutta la Serie A ne trarrà grandi benefici”. (fonte: Lega Volley femminile)