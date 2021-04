PARTNERSHIP PLURIENNALE TRA ATP E TENNIS-POINT

(di Lorenzo Di Nubila) – ATP e Tennis-Point, il marchio di tennis di SIGNA Sports United, hanno annunciato oggi una partnership pluriennale, che vede la piattaforma globale di vendita al dettaglio online di tennis diventare il rivenditore ufficiale di prodotti sportivi per racchette dell’ATP Tour fino al 2025. , il marchio di tennis di, hanno annunciato oggi una partnership pluriennale, che vede la piattaforma globale di vendita al dettaglio online di tennis diventare il rivenditore ufficiale di prodotti sportivi per racchette dell’ATP Tour fino al 2025.

Tennis-Point fa parte di SIGNA Sports United, la piattaforma tecnologica e commerciale di sport online leader a livello mondiale nelle categorie bici, tennis, sport all’aperto e di squadra e gestisce la piattaforma di vendita al dettaglio online di tennis leader a livello mondiale, con 14 negozi online in lingua locale che ne offrono una delle più ampie gamme di prodotti per il tennis a livello globale.

Tennis-Point è una piattaforma di e-commerce che vende tutti i tipi di attrezzatura da tennis, dalle racchette, passando per abbigliamento e accessori. L’azienda è presente in Spagna con un punto vendita in Paseo de Gracia a Barcellona.

SIGNA Sports United per lanciare il negozio ATP Tour e renderlo accessibile ai fan tramite l’icona Shop su ATPTour.com dal 1° aprile. Attraverso la partnership, Tennis-Point cercherà di ampliare la sua portata e consapevolezza globale attraverso l’esposizione del marchio dedicata sul sito web dell’ATP e sui canali social ufficiali, che attualmente raggiungono oltre 8 milioni di follower. Tennis-Point collegherà anche ATP alle tecnologie della piattaforma diper lanciare il negozio ATP Tour e renderlo accessibile ai fan tramite l’icona Shop sudal 1° aprile.

Attualmente l’ATP Tour ha Emirates come sponsor principale e FedEx come platinum sponsor. Mentre il marchio ufficiale del circuito è il brand Lacoste.