PARTNERSHIP TRA LA NATIONAL WOMEN’S SOCCER LEAGUE E ALLY

(di Lorenzo Di Nubila) – La National Women’s Soccer League (NWSL) ha raggiunto un accordo con la società di servizi finanziari Ally, che si aggiunge al suo elenco di sponsor nazionali.

Tale accordo vedrà Ally diventare il primo partner bancario ufficiale della NWSL e servirà anche come sponsor per le dieci squadre del campionato di calcio statunitense. L’accordo è stato strutturato per includere un Player Impact Focus Program, che garantirà che una parte delle quote di sponsorizzazione di Ally vadano direttamente alle giocatrici della National Women’s League.

Inoltre, Ally prevede di lavorare con altri partner della lega su una serie di iniziative in materia di diversità, uguaglianza e inclusione che verranno annunciate in un secondo momento. La durata e i termini finanziari dell’accordo non sono stati resi pubblici.

L’accordo arriva nella stessa settimana in cui la NWSL ha annunciato una nuova partnership con la compagnia di assicurazioni Nationwide, che insieme ad Ally si è unita a Budweiser, Secret, Nike e Verizon nel portfolio di sponsorizzazioni della Lega. La stagione 2021 della NWSL inizierà il 9 aprile, quando i Chicago Red Stars affronteranno i campioni in carica Houston Dash, in una rivincita della finale della Challenge Cup dello scorso anno.