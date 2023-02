Drivalia cresce sulla manica sinistra dell’Hellas Verona

Il brand Drivalia ha raccolto il testimone di Leasys Rent nel ruolo ufficiale di sleeve-jersey sponsor dell’Hellas Verona FC (Serie A). La nuova società di noleggio e mobilità del Gruppo FCA Bank supporterà l’Hellas Verona FC fino al termine della stagione 2022/2023 del massimo campionato.

Drivalia (nella foto in primo piano una immagine della divisa gialloblù) si occuperà di mobilità a 360°, proponendo una gamma completa di soluzioni che vanno dal car sharing elettrico fino agli abbonamenti all’auto. Il brand della “famiglia” Stellantis è presente in 7 paesi europei (tra cui l’Italia) e, nell’anno in corso, debutterà in Germania, Belgio, Svizzera, Olanda e Polonia.