Parte il progetto Starcks.io. Front-runner Ciro Immobile, consulente strategico Emanuele Floridi

Ciro Immobile "scarpa d'oro" 2020 - con la maglia "Away" stagione 2020/2021 della SS Lazio.

Al via il progetto Starcks (www.starcks.io) nato per far interagire il mondo dei calciatori (partendo dall’analisi del loro rendimento sportivo sia dentro che fuori dal campo di gioco) ai tifosi, grazie al Web 3.0 e alla tecnologia blockchain. Da qui l’idea di lanciare un “token” (un vero e proprio asset digitale) dedicato ad ogni football player.

Lo Star Token potrà essere utilizzato per acquistare gli “Star Player Token” (relativamente a ciascun giocatore professionista delle principali Leghe). Debutterà a a partire dal prossimo mese di dicembre e potrà essere convertito nuovamente in Euro. Tra i fondatori di Starcks.io (che si avvale della consulenza del lobbista parlamentare, per il mondo sport, Emanuele Floridi) vi è Ciro Immobile (Lazio), insieme a Nico Gonzalez (Fiorentina), Davide Frattesi (Sassuolo), Gianluca Scamacca (West Ham United FC), Mattia De Sciglio (Juventus) e Riccardo Marchizza (Sassuolo). L’obiettivo è “tokenizzare” tutti i maggiori giocatori della Serie A nei primi mesi del prossimo anno (2023).