Como 1907 (Serie B): promozione speciale “November Pack” per i fan lariani

In concomitanza con le prossime due gare casalinghe, domenica 6 (Venezia) e 27 novembre (contro il Bari), il Como 1907 (club di Serie B) ha deciso di lanciare il “November Pack“, una promozione speciale destinata ai possessori dei tagliandi della “tribuna coperta”. Acquistando il biglietto (esclusivamente online), per entrambi i match, il costo è di 57,50 euro (in caso di tariffa intera) e di 50,50 (per il ridotto under 16).

Attivata anche la promozione “famiglia”: due biglietti per adulti e due per ragazzi dai 10 ai 13 anni (mentre gli under 10, solo in tribuna, potranno entrare gratuitamente) costeranno non più di 88 euro.

Il Como 1907 è attualmente penultimo in classifica e, già domenica 6 novembre, affronta una rivale diretta (il Venezia è al terzultimo posto con appena 1 punto dai lariani).

Secondo quanto riportato dal portale “La Provincia di Como“, nell’ultima giornata, si è registrato il record assoluto, sia del numero di spettatori in una sola partita, playoff esclusi, con le 38.800 presenze a Bari venerdì scorso con la Ternana. Record anche per quanto riguarda il pubblico complessivo nelle prime 10 partite: 128.391 spettatori, ben 12mila presenze in più rispetto al record precedente (stabilito sempre quest’anno in occasione della 2a giornata del girone d’andata).