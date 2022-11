Tecnologia: cresce il progetto HiWay Media. Strategica la piattaforma cloud-based HiWay PIVOT

Numeri e progetti in crescita per HiWay Media, fondata nel 2020 in piena pandemia, ed oggi realtà primaria nel settore OTT e dello streaming, potendo contare su importanti clienti, tra cui LaLiga, S.S. Lazio, Lega Serie A, Ferrari, Infront, FIBA, Helbiz Media, Federtennis, Federmoto e tanti altri a livello internazionale. Dopo aver ottenuto un riconoscimento di profilo internazionale agli Sports OTT Awards 2020, nella categoria “best start up tech company”, negli scorsi mesi l’azienda è stata nuovamente shorlisted per l’edizione 2022.

Ciò che sta dietro ai progetti dei portali del mercato “sport & entertainement” è molto di più che un semplice sito web. Il motore pulsante di tutto è HiWay PIVOT, una piattaforma cloud-based innovativa, sviluppata in-house da HiWay Media, che unisce nella medesima soluzione tecnologica VMS (Video Management System), Headless CMS (Content Management System) e DAM (Digital Assets Management).

Grazie alla sua struttura modulare, PIVOT permette ai partner di HIWay Media di poter creare e gestire degli ecosistemi digitali integrati, in grado di governare e distribuire qualsiasi tipologia di asset digitale attraverso molteplici piattaforme. Dalle trasmissioni video live & on demand, live radio, podcast, news, foto, documenti, statistiche, fan engagement, e-commence e tanto altro.

Giuseppe Sampino, co-fondatore e Ceo di HiWay Media (nella foto in primo piano): “L’evoluzione del mercato ha fatto nascere la necessità, per tutti i detentori di diritti, di comunicare coi propri fan attraverso svariate piattaforme. Per farlo, è spesso necessario utilizzare diversi strumenti, per la gestione e distribuzione dei contenuti, complicando i processi e facendo lievitare i costi operativi. Ad HiWay Media, la nostra missione è quella di poter aiutare federazioni, Leghe, club e organizzatori di eventi, nell’ottimizzazione dei flussi di lavoro, fornendo soluzioni semplici ed innovative che permettano loro di snellire la filiera e massimizzare i guadagni. Il tutto sempre ponendo grandissima attenzione alla User Experience, con un approccio sartoriale che fa parte della storia di HiWay Media”