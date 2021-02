Parte GEOpard, la piattaforma running anti-solitudine

Stairs running workout woman training cardio at gym. Fitness girl exercising legs muscles outdoors with explosive exercises.

La corsa, con la sua innata capacità di sviluppare endorfine (sostanze chimiche prodotte dal cervello con una potente azione analgesica ed eccitante), può essere un ottimo strumento per allontanare pensieri negativi e malumori, regalando la sensazione di stare bene e di avere la forza per sconfiggere i problemi quotidiani.

GEOpard è la nuova piattaforma online di FIDAL e nasce con l’obiettivo di utilizzare la corsa come strumento per prevenire e combattere la radicalizzazione, a tutti i livelli, creando una comunità europea di runners amatoriali all’interno della quale ciascun user della piattaforma si senta libero di costruire nuovi legami, socializzando e condividendo la passione per la corsa, sia virtualmente che fisicamente.

GEOpard è ovunque in Europa. Grazie a questo progetto, cofinanziato dalla Commissione Europea e che coinvolge 5 Paesi UE (Italia, Belgio, Germania, Estonia, Portogallo), i runners potranno conoscersi e allenarsi insieme in città diverse, selezionando di partecipare all’evento creato da un altro utente (o creandolo noi stessi), così che anche in maniera virtuale si potrà partecipare tutti assieme allo stesso evento di allenamento o gara.

Il lancio della piattaforma GEOpard potrà essere seguito sul canale ATLETICATV attivo sul sito Facebook di Atletica Italiana alle ore 14:00 del prossimo 26 febbraio e disponibile su tutti i social.

Le rubriche di GEOpard:

Pardy Talks, interviste sul mondo dello sport, dei giovani e dell’Europa; Pardy Roads, consigli sul running amatoriale e sulle migliori app per la corsa; Pardy Memories, racconti su sport, giovani, integrazione, inclusione, curiosità.

GEOpard è presente su:

Email: info@geo-pard.com

e sul sito www.geo-pard.com