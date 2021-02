Atletico Madrid e Ria Money Transfer rinnovano l’accordo fino al 2024

“Ria è una società di importanza globale che aiuterà il club nel processo di internazionalizzazione” ha dichiarato Inigo Aznar, direttore commerciale dell’Atletico Madrid. Attualmente il club dispone quindi di 4 sponsor sulla divisa da gara.

Il main sponsor rimane Plus500, società internazionale britannica che fornisce servizi di trading online, che rimarrà sul fronte della maglia della prima squadra maschile fino a giugno 2022 (lo sponsor tecnico è Nike). Sulla manica sinistra compare il logo della casa automobilistica Hyundai, mentre sul pantaloncino la società di scommesse spagnola Versus.

Per quanto riguarda invece la squadra femminile il main sponsor sulla maglia è la multinazionale Herbalife Nutrition, il cui accordo è valido fino alla stagione 2022/2023.

Il club biancorosso è stato molto attivo sul piano delle partnership nelle ultime settimane, con la firma di un accordo per la sponsorizzazione locale con AYX, Official Regional Partner per l’Asia fino al 2023, e con Sportfive per crescere in Cina e Stati Uniti. A questi si aggiunge la compagnia di articoli sportivi Fanatics, che ha ricevuto l’esclusiva per l’e-commerce e la fabbricazione di prodotti ufficiali del club fino al 2025.

Come riportato da Palco23 il club madrileno ha ufficializzato l’accordo di sponsorizzazione con Ria Money Transfer fino al4. La società di trasferimento di denaro è partner dei “” dal 2019 e per celebrare il rinnovo del contratto ha potuto utilizzare delle mascotte di primissimo livello, i calciatori dell’Atletico Lemar, Suarez, Kondogbia e Herrera. Come parte del nuovo accordo il logo dell’azienda americana comparirà sul retro della maglia della prima squadra maschile e femminile fino alla stagione 2023/2024.