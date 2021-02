Spray for Life” official supplier dell’A.C. ChievoVerona per dispositivi Anti-Covid

Spray for Life nuovo "Official Supplier" dell'A.C. Chievo Verona

Con l’obiettivo di garantire la maggior sicurezza possibile allo staff agonistico e tecnico, dipendenti, collaboratori ed atleti, l’AC ChievoVerona comunica di aver attivato una collaborazione con Spray for Life srl per dotare le proprie strutture dei dispositivi anti-contagio dell’azienda veneta.

Spray for Life srl è la start up degli innovativi covid-detector che dal lockdown ad oggi hanno ottenuto riscontri estremamente favorevoli in relazione alla loro efficacia, attestata dal prof. dott. Giorgio Palù, professore emerito di microbiologia e virologia apprezzato a livello internazionale.

All’ingresso del Bottagisio Sport Center è già stato installato un dispositivo “Virus Detector”, un digital totem kiosk che controlla gli accessi ed è in grado di rilevare la temperatura, igienizzare mani e anche piedi in modalità “no-touch” e prossimamente sarà collocato un altro strumento di rilevazione anti- covid a beneficio della Prima Squadra gialloblù.

Davide Linguanotto (socio fondatore della Spray For Life srl, azienda ideatrice dei dispositivi): «Siamo orgogliosi di comunicare la nuova collaborazione con l’ A.C. ChievoVerona. Entrare a far parte di questa realtà molto importante nel panorama nazionale è per noi motivo di grande onore e un’ulteriore spinta per migliorare sempre ed innovare la nostra tecnologia. Con i nostri dispositivi e Tunnel SPRAYFORLIFE mettiamo in sicurezza gli ambienti sportivi dell’AC ChievoVerona. Grazie ancora e forza ChievoVerona.»