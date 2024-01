Parmalat si lega nuovamente al Parma Calcio (Serie B) e si impegna in progetti per i giovani atleti

Parma calcio (leader provvisorio, in questa stagione, della classifica di Serie B) e Parmalat tornano a correre insieme e lo faranno per l’intera stagione sportiva 2023-24. Si tratta infatti di un marchio leader del comparto alimentare tricolore, che ha segnato anche la storia delle maglie dei “ducali” durante gli anni ’90.

Adesso la nuova Parmalat, ripartita dopo l’era della famiglia Tanzi, si impegnerà a supporto dei giovani del territorio locale e in una serie di iniziative culturali/educative.

Il marchio della storica società di Collecchio, infatti, è il main sponsor dell’Academy Parma Calcio e partner del progetto “Forma la tua passione” (si rivolge principalmente agli studenti delle scuole di Parma e provincia). L’obiettivo è promuovere lo sviluppo del calcio giovanile e l’adozione di uno stile di vita sano. La collaborazione con il Parma calcio rappresenta inoltre per Parmalat un asset importante per lo sviluppo del cosiddetto welfare aziendale, perchè i figli dei dipendenti potranno partecipare alle attività organizzate in seno all’Academy.