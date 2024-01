Rugby: Investec firma fino al 2028 la Champions Cup

Dopo 28 anni di sponsorizzazione del marchio Heineken (un sodalizio commerciale partito nel lontano 1995), dalla stagione in corso la Champions Cup di rugby* presenta un nuovo title sponsor.

Si chiamerà “Investec Champions Cup”. La banca d’investimento specializzata in gestioni patrimoniali (presente soprattutto in Inghilterra e Sudafrica) si è legata, per 5 anni (fino al 2028), all’EPRC (European Professional Rugby Club) e alla sua più importante competizione rugbista. Una scelta non causale per l’arrivo delle franchigie sudafricana nella palla ovale europea, all’inizio nello United Rugby Championship (URC) e, da un anno, anche nelle Coppe.

Il n.1 dell’EPRC il manager Dominick McKay ha dichiarato: «Facendo seguito al record di 1,3 milioni di spettatori negli stadi la scorsa stagione nei 7 Paesi della competizione, più i milioni di telespettatori, è stato sicuramente il momento migliore per dare il benvenuto al marchio Investec nella nostra famiglia di partner».

Investec è quotata doppiamente alla Borsa di Londra e alla Borsa di Johannesburg (in Europa il quartier generale è nella “City” britannica, in Sudafrica nella città di Sandton).

* è la massima competizione europea di rugby a 15 per club ed è riservata alle squadre provenienti dalle federazioni che competono nell’annuale Sei Nazioni: Inghilterra, Scozia, Galles, Irlanda, Francia e Italia.