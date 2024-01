BingX sulle maglie del Chelsea a partire dalle semifinali della Carabao Cup 2024

(di Marcel Andrè Vulpis) – BingX, giovane crypto social trading exchange platform (è stata fondata nel 2018 a Singapore dal magnate Josh Lu), è il nuovo sleeve sponsor di maglia del Chelsea (club della English Premier League) con un accordo di durata pluriennale (stimato dal quotidiano britannico “Evening Standard” in più di 11 milioni di euro). Il debutto della partnership avverrà martedì 9 gennaio in casa del Middlesbrough (al Riverside stadium), in concomitanza con la semifinale di andata della “Carabao Cup” 2024 (conosciuta anche come English Football League Cup). Un match sulla carta agevole per i londinesi che affrontano la squadra 12ima nella classifica di Football Championship (l’equivalente della Serie B italiana). Nell’altra semifinale, in programma il giorno dopo (mercoledì 10 gennaio sempre alle ore 21 italiane), si affronteranno il Fulham e il Liverpool (rispettivamente 13ima e leader provvisorio in campionato).

I Blues hanno studiato un accordo che prevede anche l’apposizione del logo sulla maglia di allenamento a partire dalla stagione 2024/25, quando anche l’attuale sponsor principale (l’hi-tech company Infinite Athlete) terminerà la propria sponsorship (circa 47 milioni di euro in un solo anno), siglata lo scorso settembre 2023, per trasferirsi sul materiale tecnico del team durante le fasi di training.

Il Chelsea aveva già avuto una precedente esperienza con un altro partner del settore crypto e sempre nella posizione di sponsor di manica, ma con WhaleFin (ex sleeve partner) il sodalizio commerciale è finito prima del tempo per una serie di problematiche di natura squisitamente finanziaria (l’investimento era superiore ai 27 milioni su base stagionale, ma è terminato appena 7 mesi dopo la firma). Adesso, con il nuovo accordo a firma BingX (nella foto in primo piano il logo aziendale), il club londinese si lega ad una realtà giovane, ma ben consolidata sui mercati internazionali. Il quartier generale è in Asia, nella città-stato di Singapore, ma altre importanti basi sono già presenti nell’Unione Europea, in Canada e in Australia, con un portfolio clienti di oltre 10 milioni unità in tutto il mondo. Non è presente al momento nel Regno Unito, ma la sponsorizzazione della maglia del Chelsea è finalizzata soprattutto a crescere in visibilità e notorietà internazionale. Nel complesso la English Premier League (EPL) con questo nuovo contratto vanta 18 club su 20 che presentano sodalizi commerciali di “crypto” partner, tutti di profilo internazionale. L’ultimo, appunto, porta la firma della singaporiana BingX a sostegno delle gesta sportive del Chelsea (in Inghilterra e all’estero).