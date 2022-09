Parma Calcio (Serie B) si lega al marchio BWT per il settore giovanile

Il Parma calcio ha annunciato che il gruppo BWT–Best Water Technology, leader nel settore della tecnologia di trattamento dell’acqua, per comuni, alberghi, industrie, commercio e famiglie, è il second sponsor di tutte le squadre del proprio Settore Giovanile, maschile e femminile.

Prosegue felicemente, dunque, la partnership biennale, iniziata la scorsa stagione con un progetto integrato di installazione di water dispenser BWT per soddisfare le esigenze quotidiane di acqua sostenibile e a chilometro zero. I punti di erogazione sono pensati sia per gli atleti sui campi di gioco, che per il personale negli uffici del Direzionale: il Centro Sportivo di Collecchio si è così trasformato così in una “Bottle Free Zone”, e ogni persona è stata dotata di una borraccia riutilizzabile. Si stima che questa iniziativa permetterà di evitare il consumo di almeno 70.000 bottiglie di plastica monouso da mezzo litro all’anno, equivalenti a 2,4 tonnellate di CO2 risparmiate.