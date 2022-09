Lega Pro: firmato accordo con FenImprese

L’importanza della sicurezza nel lavoro, negli impianti sportivi, la valutazione dello stress da lavoro sono temi di grande attualità a cui la Lega Pro tiene moltissimo: nasce così l’accordo con la FenImprese, un’organizzazione datoriale nazionale, articolata su piani territoriali e fondata sui principi della mutualità, della solidarietà e della libera adesione.

FenInmprese si occuperà di corsi di formazione gratuiti per i 60 club della Serie C per sensibilizzare le società sull’importanza della prevenzione per ridurre gli incidenti – purtroppo sempre più frequenti – puntando all’implementazione dell’etica sulla formazione in materia anche di sicurezza nei luoghi di lavoro. La FenImprese organizza e gestisce corsi professionali di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un singolo incidente o infortunio sul lavoro, infatti, può avere ramificazioni di vasta portata, ma con il giusto approccio su questo tema delicato e fondamentale, ogni azienda può sviluppare iniziative per coinvolgere e informare la propria forza lavoro sulle ramificazioni a breve e lungo termine dei pericoli sul lavoro.

La Lega Pro ha sposato in pieno il progetto grazie all’intesa tra il Presidente Francesco Ghirelli, il Vice Presidente Marcel Vulpis, il Presidente di FenImprese Luca Mancuso, il Direttore Andrea Esposito e il Responsabile sportivo di Fen Sport Daniele Daino.