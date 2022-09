Svelata la nuova terza maglia dell’Hellas Verona FC (Serie A)

L’Hellas Verona FC, a campionato in corso, completa la presentazione dei nuovi kit gara che gli scaligeri indosseranno in questa nuova stagione agonistica. All’appello mancava la nuova “Third” anch’essa realizzata in tessuto Eco-Fabric, filato 100% provienente da plastica riciclata, che conferma l’attenzione del club gialloblu, condivisa con il proprio partner tecnico, ai temi della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. La terza maglia dell’Hellas omaggia uno dei monumenti simbolo della città scaligera: l’Arena di Verona.

La nuova ‘Third’ è turchese, a girocollo sagomato in maglieria con con bordi gialloblu. Il backneck è personalizzato con i colori del club e il suo anno di fondazione, 1903. Nel retrocollo è ricamata, in blu Verona, la scritta VERONA. Sul petto, a destra, è ricamato il Macron Hero, a sinistra, lato cuore, il logo del club rinnovato due anni fa e contraddistinto dai mastini uniti alla scala, sempre in tonalità blu Verona.

Il dettaglio grafico che caratterizza la maglia è il disegno, in blu Verona, dell’Arena di Verona in stampa sublimatica, posto nella parte bassa anteriore. Un omaggio allo storico anfiteatro romano, icona e simbolo nel mondo della città veneta. Il kit è completato da pantaloncini turchesi con coulisse bianche e dettagli gialli sul bordo coscia. I calzettoni che sono turchesi con banda superior gialla e riga orizzontale blu, hanno sopra la caviglia, il Macron Hero, e poco sotto il polpaccio il logo del club, entrambi in giallo.