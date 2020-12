Padova calcio: terza maglia nera con bordi in giallo fluo

Il Calcio Padova e Macron, hanno presentato la nuova maglia “third” che i biancoscudati, attualmente ai primi posti della classifica del proprio girone dopo 15 giornate, indosseranno nel corso della stagione 2020-2021.

La nuova “third” è nera con collo a V. I bordi manica sono in giallo “fluo”, così come i dettagli negli spacchetti laterali della maglia. Il backneck è personalizzato con il logo del club in mezzo alle due date 1910 – 2020 che ricordano i 110 anni di questa storica società. La divisa è caratterizzata da una grafica giallo fluo sublimata, nella parte frontale, che attraverso un particolare effetto visivo va a formare una croce, chiaro riferimento alla croce presente nello scudetto del club, essa stessa mutuata dallo stemma cittadino.

Nel backneck esterno, nel retrocollo, in stampa sublimatica e in giallo fluo è inserita la scritta BIANCOSCUDATI POWER. Sul petto a destra, in nero, è ricamato il Macron Hero, logo del brand italiano, a sinistra, lato cuore, in giallo la patch con lo stemma del Padova. I pantaloncini sono neri con coulisse bianche e bordo coscia con banda giallo fluo. I calzettoni sono neri con riga orizzontale giallo fluo nel bordo superiore.

La vestibilità è Slim, il tessuto principale è Gotex e la presenza di inserti in micromeshconsentono al capo una perfetta traspirabilità. La maglia sarà presto disponibile presso il Macron Store Padova assieme ad una linea di merchandising dedicata che riprende il tema del giallo-nero.