Macron prolunga il rapporto con la S.P.A.L.

S.P.A.L. e Macron hanno annunciato il rinnovo dell’accordo di sponsorizzazione che vedrà il Macron Hero visibile sulle maglie del club ferrarese per altre quattro stagioni fino all’estate 2025.

Il rapporto tra Macron e S.P.A.L. era iniziato nel luglio 2017 quando gli estensi avevano appena riconquistato, dopo 49 anni, la possibilità di giocare nel massimo campionato di calcio italiano. Le stagioni successive hanno dato vita ad un progetto condiviso tra il club biancoazzurro e il brand italiano che ha portato alla realizzazione di collezioni esclusive in grado di ‘raccontare’ ed esaltare la storia e la tradizione di questa squadra nata nel 1907 e la cui casacca è stata indossata da grandi protagonisti del calcio italiano. Un progetto la cui continuità è stata confermata per altre quattro stagioni

“Siamo felici di proseguire il rapporto con uno storico club come la S.P.A.L. – ha commentato Gianluca Pavanello, Ceo di Macron – Un rinnovo che rafforza ulteriormente il legame con una società che rappresenta la storia del nostro calcio. Un legame che ci ha permesso di studiare e sviluppare collezioni che hanno trovato sempre un ottimo riscontro sia da parte dei giocatori che dell’appassionata tifoseria estense. Abbiamo condiviso con lo staff societario la ricerca storica e lo studio dei dettagli, passaggi fondamentali, insieme alla tecnicità dei materiali, per poter realizzare maglie che rendessero omaggio al club, alla città e al territorio. Un impegno che continuerà nelle prossime stagioni per fornire alla S.P.A.L prodotti unici e di alta qualità”.

“La collaborazione con Macron – approfondisce il presidente biancazzurro Walter Mattioli – continua a rafforzarsi nel tempo. Il prolungamento del rapporto con l’azienda sportiva fino al 2025 mostra quanto il lavoro di questi anni abbia sviluppato prodotti non solo tecnici, ma entrati nella storia della nostra società. Mi riferisco agli speciali kit creati in questi anni. Tra tutti, la riproduzione della maglia storica voluta della società in occasione dei festeggiamenti per i 110 anni di storia del Club. Non dimentichiamo la sempre innovativa terza maglia, diventata la maglia del presidente, che ha prodotto pezzi unici da collezionare. Proprio per questa collezione, SPAL e Macron stanno giù lavorando per il prossimo kit 2021. In queste stagioni, il progetto tecnico con Macron ha accompagnato la prima squadra biancazzurra insieme all’intero Settore Giovanile: un’operazione che ha rafforzato il raggiungimento di traguardi particolarmente importanti”.