Il Padel su SKY con il “World Padel Tour 2021”

Su Sky altro grande appuntamento con il padel, per seguire il torneo maschile e femminile di Cagliari del “World Padel Tour 2021”. Sky trasmetterà in diretta le gare del tabellone principale del “Sardegna Open” su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW a partire da domani, per arrivare a domenica 12 settembre, quando si disputeranno le finali femminile e maschile che assegneranno il trofeo dell’evento italiano di padel più atteso e prestigioso, giunto alla seconda edizione.

Ben 40 le ore previste di programmazione relative alle sole dirette, senza contare le varie repliche che si succederanno, anche nella stessa giornata di gara. Anche Sky Sport 24 dedicherà diversi momenti all’evento cagliaritano, con aggiornamenti e collegamenti live.

Sul campo centrale del Tennis Club Cagliari, i migliori interpreti di questa spettacolare disciplina sportiva, con il primo appuntamento fissato per domani alle 9.30, con i match validi per la prima giornata.

Ogni giornata sarà divisa in due parti, una al mattino e l’altra al pomeriggio, fino alle semifinali di sabato, mentre le finali di domenica si giocheranno entrambe nel pomeriggio.

Telecronache affidate a Alessandro Lupi e Gaia Brunelli, con Saverio Palmieri, Gustavo Spector e Mauricio Algarra che si alterneranno al commento.

PADEL – “World Padel Tour 2021”:

“ SARDEGNA OPEN ” – Torneo di Cagliari

live su Sky Sport e anche in streaming su NOW

Mercoledì 8 settembre

ore 9.30 1^ giornata, sessione diurna Sky Sport Tennis

ore 17 1^ giornata, sessione serale Sky Sport Tennis

Giovedì 9 settembre

ore 10 2^ giornata, sessione diurna Sky Sport Tennis

ore 17 2^ giornata, sessione serale Sky Sport Tennis

Venerdì 10 settembre

ore 9.30 Quarti di finale maschili e femminili Sky Sport Tennis

(dalle 12 alle 14.15 anche su Sky Sport Uno)

ore 16 Quarti di finale maschili e femminili Sky Sport Tennis

Sabato 11 settembre

ore 10 Semifinali maschili e femminili Sky Sport Tennis

ore 15 Semifinali maschili e femminili Sky Sport Tennis

Domenica 12 settembre

ore 16.30 Finale femminile Sky Sport Tennis

ore 18.30 Finale maschile Sky Sport Tennis