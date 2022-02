Padel: Nasser Al-Khelaïfi e Qatar Sports Investments (QSI) ufficializzano la creazione di un nuovo circuito professionale a partire dal 2022

(di Emanuele de Laugier) – Il 1° febbraio 2022, la Federazione Internazionale Padel (FIP) ha ufficializzato la creazione di un nuovo circuito internazionale di padel professionistico, in collaborazione con Qatar Sports Investments (QSI). Il nuovo circuito ha ricevuto il supporto dei principali atleti rappresentati dalla Professional Padel Association (PPA). Tuttavia, va precisato che tutti i migliori giocatori di padel, tra cui il numero 1 al mondo Alejandro Galan (anche presidente della PPA), sono sotto contratto con il World Padel Tour (WPT) fino alla fine del 2023, senza aver la possibilità di giocare in altri circuiti professionistici di padel.

Questo nuovo circuito offrirà un calendario di competizioni internazionali e nazionali con, in particolare, 4 eventi di prima categoria (Major), come i tornei del Grande Slam di tennis.

Per il 2022 e il 2023, sono previsti almeno 10 tornei, con un primo Major previsto per marzo. Dal 2024 saranno almeno 25 i tornei all’anno. Tutti i dettagli aggiuntivi come date, luoghi, premi in denaro, sponsor ed emittenti saranno rivelati a breve. E’ importante sottolineare che il nuovo circuito sarà l’unico ufficialmente gestito e regolato dalla FIP, anche ai fini del calcolo dei punti validi per la classifica ufficiale dei giocatori.

Secondo le indiscrezioni del sito francese Padel Magazine, i 4 Major dovrebbero avere un montepremi di 525.000 euro per torneo, i Master 1000 dovrebbero essere da 250.000 euro per torneo e i Master 500 dovrebbero essere da 125.000 euro per torneo.

Quindi i premi in denaro dovrebbero superare di cinque volte quelli del WPT, che consentono solo a una ventina di giocatori di vivere tranquillamente di solo padel professionistico.

Per gestire questo circuito è stata creata una nuova entità commerciale. che si occuperà di affinare il modello di business (diritti TV, OTT, sponsorizzazioni, montepremi, ecc.), organizzare tornei ed anche di lavorare sulla visibilità del padel. Quest’ultimo aspetto andrà ad integrarsi con ciò che ha fatto la FIP negli ultimi anni, ovvero implementare progetti ambiziosi per questo sport per provare a renderlo una disciplina olimpica già per i Giochi di Los Angeles 2028. Per quanto riguarda la governance, i rappresentanti dei giocatori siederanno in vari comitati di questa nuova entità commerciale.

“Il mondo ha visto solo la punta dell’iceberg di ciò che il padel può ottenere sulla scena mondiale. I giocatori di padel sono tra gli atleti più talentuosi e stimolanti nel mondo dello sport”, afferma Nasser Al-Khelaifi, Presidente di Qatar Sports Investments, Paris Saint-Germain e BeIN Media Group. “È tempo che questo sport spettacolare e i suoi incredibili atleti vengano presentati ai fan di tutto il mondo, così che questo sport raggiunga finalmente il suo potenziale commerciale e sportivo sotto la direzione e la gestione della Federazione Internazionale Padel. QSI è orgogliosa di costruire e plasmare il futuro a lungo termine del padel, creando qualcosa di unico per i tifosi, in collaborazione con la Federazione e i suoi giocatori.”

Sull’importanza di questo progetto, Luigi Carraro, Presidente della Federazione Internazionale Padel (FIP), ha detto: “E’ un giorno storico per il padel che, per la prima volta, sarà interamente regolato e professionalizzato a livello globale. Finalmente il nostro sport sarà libero di costruire il proprio futuro; è intenzione della FIP sviluppare il padel in ogni angolo del mondo e a tutti i livelli, ivi incluso lo sport di base e di puro dilettantismo, i settori giovanili e la pratica a livello professionistico. Oggi è un giorno storico per i nostri giocatori e le nostre federazioni, dal momento che saranno finalmente posti al centro dello sviluppo e della gestione dello sport. E non potremmo essere più fortunati nell’avere al nostro fianco un partner strategico così esperto, innovativo e creativo come QSI, che porterà questo sport al suo massimo livello di eccellenza e successo, dentro e fuori dal campo.”