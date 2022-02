Gardini per Arredare match sponsor di Cesena-Lucchese (Lega Pro)

Sarà “Gardini Per Arredare” il match sponsor di Cesena-Lucchese in programma questa sera alle ore 21.00 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi. Già Official Supplier del Cesena FC, Gardini Per Arredare sarà presente col proprio brand sui led a bordocampo e sul maxischermo, accompagnando così l’ingresso in campo delle due squadre.

Nata a Gatteo nel 1966 per intuizione e spirito d’impresa del cavalier Mario Gardini, da falegnameria di famiglia ben presto l’azienda diviene una delle realtà commerciali di rilievo sul territorio romagnolo conservando la mission delle origini: arredare secondo il gusto e il design italiano. Oggi Gardini Per Arredare offre una grande presenza con cinque negozi fisici e un e-commerce con spedizione in tutta Italia ed Europa.