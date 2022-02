Milan (ex E&Y) nuovo AD della Salernitana calcio (Serie A)

Sarà Maurizio Milan (ex manager Ernst & Young) il nuovo AD della Salernitana (club di calcio della Serie A), di recente acquisita dall’imprenditore campano Danilo Iervolino (è il fondatore dei centri di formazione “Università Telematica Pegaso”).

“Ci sarà un nuovo amministratore, Maurizio Milan, che viene dal network globale di consulenza Ernst & Young. In tutte le mie aziende una cosa è l’azionista, un’altra la figura del presidente e dell’amministratore delegato. Abbiamo dato una impronta manageriale al club. Ci sono tanti progetti. Anzi, un mondo nuovo, a partire dal digitale. App con cui sarà possibile ricevere videomessaggi dei giocatori, avere accesso al campo di allenamento attraverso un posto virtuale nel metaverso, acquistare i biglietti o prodotti della squadra. Poi l’aspetto sociale: la nostra è una delle pochissime squadre in osmosi totale con la città. Pensiamo a uno sportello per l’interculturalità e per i diversamente abili, a rapporti con le scuole del territorio per promuovere i veri valori dello sport: biglietti gratis, incontri con i giocatori…“. E’ uno dei passaggi più significativi dell’intervista rilasciata dal patron granata (Danilo Iervolino) al quotidiano Il Corriere dello Sport.