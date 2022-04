OneFootball raccoglie 300 milioni di dollari in un round di Serie D

La raccolta di fondi è stata guidata dal fondo pionieristico in ambito blockchain e incubatore Liberty City Ventures

Il round supporterà la continua espansione di OneFootball, la nuova joint venture OneFootball Labs (con Animoca Brands e Liberty City Ventures – e sostenuta da Everest Ventures Group) e gli investimenti nelle principali aziende del Web31

OneFootball Labs consentirà a club di calcio, leghe, federazioni e giocatori di creare nuove esperienze digitali per i tifosi sfruttando la tecnologia blockchain

Yat Siu, co-fondatore e presidente esecutivo di Animoca Brands, entra nei consigli di amministrazione di OneFootball e OneFootball Labs.

La raccolta di fondi è alla base dell’impegno di OneFootball verso i fan del mondo reale, portando milioni di tifosi di calcio dal Web2 al Web3. OneFootball, la più importante media platform del mondo dedicata al calcio, ha confermato la chiusura del suo round di finanziamento di Serie D del valore di 300 milioni di dollari per supportare la sua futura crescita a livello globale e l’espansione nel Web3.

Il round è stato guidato da Liberty City Ventures e consentirà di velocizzare gli investimenti di OneFootball nel Web3, favorire la crescita della piattaforma e degli utenti, finanziare lo sviluppo di ulteriori prodotti e sostenere l’espansione del portafoglio di streaming OTT.

Il round si è chiuso con il supporto aggiuntivo di Animoca Brands, Dapper Labs, DAH Beteiligungs GmbH, Quiet Capital, RIT Capital Partners, Senator Investment Group, Alsara Investment Group con l’intero finanziamento di Serie D che ammonta a 300 milioni di dollari.

La raccolta conferma il posizionamento di OneFootball in qualità di più importante media platform dedicata al calcio a livello globale, con più di 100 milioni di utenti attivi mensili. OneFootball offre contenuti calcistici di centinaia di campionati e competizioni in tutto il mondo, tra i quali un portfolio sempre in crescita di partite trasmesse in streaming in diretta – sia gratuite sia pay-per-view – che solo nel 2021 hanno totalizzato più di 15.000 livestream e clip di contenuti on-demand.