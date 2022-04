Nuova joint venture in “casa” OneFootball

OneFootball annuncia anche una nuova joint venture per accelerare la sua espansione nel Web3: OneFootball Labs2, che permetterà a club, leghe, federazioni e giocatori* di rilasciare asset digitali ed esperienze incentrate sui tifosi e basate sulla tecnologia blockchain. La nuova joint venture è stata realizzata con l’azienda specializzata in Web3 Animoca Brands, il pioniere degli investimenti blockchain Liberty City Ventures, e sostenuta da Everest Ventures Capital, studio di venture blockchain.

OneFootball Labs è stato fondato con l’obiettivo di inaugurare una nuova era della fruizione del calcio da parte dei tifosi, fornendo loro esperienze accessibili, convenienti e uniche per i fan che guideranno l’adozione di massa della tecnologia blockchain nel calcio. Questi prodotti saranno offerti a diverse fasce di prezzo per renderli ampiamente accessibili e i fan saranno anche in grado di acquistare e conservare oggetti digitali da collezione solo con la propria e-mail e con una carta di credito.

Lucas von Cranach, Fondatore e Amministratore Delegato di OneFootball, ha affermato: “OneFootball porterà decine di milioni di tifosi di calcio dal Web2 al Web3, conservando la base sulla quale la nostra piattaforma è stata costruita: l’impegno verso il tifoso del mondo reale. Abbiamo grandi progetti per il futuro e il successo di questo round di raccolta fondi di “Serie D” – che segue gli investimenti strategici a lungo termine in aziende leader del Web3 – ci aiuterà ad andare ancora oltre. Crediamo che il futuro del calcio lontano dagli spalti e fuori dal campo sarà decentralizzato e costruito sul Web3, restituendo la proprietà dei dati e delle risorse digitali ai tifosi. OneFootball e OneFootball Labs trasformeranno le esperienze digitali per i tifosi di calcio, dando loro più punti di accesso, più controllo e portandoli ancora più vicini al gioco che tutti amiamo, in una modalità che non è mai stata esplorata prima d’ora”.

Murtaza Akbar, Managing Partner di Liberty City Ventures, ha affermato: “LCV ha una solida esperienza di investimenti in aziende che stanno creando l’ecosistema Web3, e siamo lieti di estendere la nostra expertise anche al mondo del calcio, generando un valore unico per i tifosi, i club e i giocatori. Con i 100 milioni di utenti attivi mensili di OneFootball, abbiamo un’opportunità speciale di sfruttare i vantaggi della blockchain per un’enorme comunità di tifosi di calcio, offrendo loro prodotti che possono padroneggiare veramente, e portandoli nel vivo più che mai del gioco che amano”.

Animoca Brands porterà la sua solida esperienza e il suo network negli ambiti blockchain, NFT, tokenomics, gaming e open metaverse per aiutare OneFootball a creare nuovi prodotti e servizi che amplificheranno la fandom digitale e creeranno nuovi flussi di entrate per l’industria del calcio. Yat Siu, il co-fondatore e presidente di Animoca Brands, si unisce ai consigli di amministrazione di OneFootball e OneFootball Labs.

Yat Siu, Co-Founder & Chairman di Animoca Brands, ha dichiarato: “Nell’ultimo anno, l’universo sportivo ha già iniziato a sfruttare il potenziale del gaming e degli NFT, offrendo ai fan nuove esperienze digitali basate sui principi importantissimi della proprietà e della decentralizzazione. Animoca Brands è orgogliosa di aver giocato un ruolo in quasi tutte pietre miliari significative nello sviluppo dei diritti di proprietà digitale attraverso gli NFT. Portare il Web3 nel più grande sport al mondo – il calcio – attraverso la nostra partecipazione alla joint venture OneFootball Labs è un connubio perfetto.”

Dapper Labs, la società di collezionismo digitale dietro NBA Top Shots, si baserà sulla sua posizione di investitore di OneFootball diventando anche un partner strategico per OneFootball Labs. Dapper fornirà l’infrastruttura e i servizi basati sulla blockchain FLOW – una delle tecnologie blockchain più sostenibili ed efficienti dal punto di vista energetico – per dare vita a giocatori reali e stelle globali nel Web3.

Mik Naayem, Chief Business Officer e co-fondatore di Dapper Labs, ha detto: “Siamo entusiasti di collaborare con OneFootball per portare il più grande sport del mondo nel nostro ecosistema FLOW, sempre più in crescita. Il potenziale di introdurre più di 100 milioni di utenti agli NFT rilevanti, per la prima volta, ha il potenziale per essere veramente innovativo. Vediamo questo come un catalizzatore per l’adozione su larga scala del Web3 per l’intero settore”.

1 OneFootball ha investito in altre aziende leader del Web3: Concept Art House, QUIDD tokens, DOSE, Fancurve, Republic Realm and BARB

2 OneFootball Labs permetterà a OneFootball di ampliare il proprio marketplace NFT recentemente annunciato, Aera by OneFootball. Aera sarà una nuova piattaforma NFT che offrirà in via esclusiva esperienze uniche di calcio digitale e oggetti da collezione dedicati ai fan. Aera è stata creata da OneFootball insieme ad Animoca Brands e Dapper Labs.

3 La Federcalcio argentina (AFA) e una rosa di top player, tra cui Alphonso Davis del Bayern Monaco, Raphaël Varane del Manchester United e Sadio Mané del Liverpool FC, sono tra i primi giocatori di calcio d’élite che hanno in programma di lanciare oggetti digitali da collezione tramite OneFootball Labs.