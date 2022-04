I Mondiali e gli Europei di calcio femminile saranno disponibili in chiaro in Gran Bretagna

(di Emanuele de Laugier) – Il governo del Regno Unito ha annunciato che la Coppa del Mondo della FIFA ed i Campionati Europei della UEFA saranno aggiunti al Listed Events Regime, ovvero gli eventi di interesse nazionale che devono essere offerti alle emittenti in chiaro per rimanere disponibili gratuitamente per un pubblico più ampio possibile.

Questa decisione presa da Boris Johnson e dai suoi collaboratori rappresenta anche un ulteriore passo in avanti verso una maggiore inclusività e diversità del Regime, insieme all’aggiunta dei Giochi Paralimpici avvenuta nel gennaio 2020.

Il governo britannico ha anche rilasciato una dichiarazione: “Il governo è assolutamente impegnato a sostenere lo sport femminile in ogni occasione, spingendo per maggiori partecipazioni, occupazioni, opportunità commerciali e visibilità nei media. Gli ultimi anni hanno visto progressi fantastici, con un pubblico da record che si è sintonizzato per guardare lo sport femminile, così come è in crescita la presenza negli stadi”.

La Listed Events Regime è divisa in due gruppi: il gruppo A offre una copertura in tempo reale protetta, mentre il gruppo B una copertura secondaria protetta.

Il primo raggruppamento comprende i Giochi Olimpici e Paralimpici, la Coppa del Mondo della FIFA maschile e femminile, i Campionati Europei della UEFA maschili e femminili, la finale della FA Cup inglese e scozzese (quest’ultima solo in Scozia), il Grand National (corsa di ippica annuale all’Aintree Racecourse a Liverpool), la finale maschile e femminile di tennis a Wimbledon, la finale dei Mondiali di rugby, The Derby (corsa di ippica a Epson) e la finale della Rugby League Challenge Cup.

Il secondo gruppo racchiude i test match di cricket giocati in Inghilterra, le partite di tennis a Wimbledon (tranne le finali), tutte le partite della Coppa del Mondo di rugby tranne la finale, i Giochi del Commonwealth, i Mondiali di atletica leggera, la Ryder Cup di golf, la finale, le semifinali e le partite delle nazionali del Regno Unito della Coppa del Mondo di cricket, l’Open Golf Championship e le partite del Six Nations che coinvolgono le nazionali della Gran Bretagn