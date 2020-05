ONE CHAMPIONSHIP SUPERA FORMULA 1 E UEFA

E’ di oggi la notizia dei risultati pubblicati da Tubular (accreditata agenzia di analisi dei dati sul web) sulle piattaforme web che trasmettono eventi sportivi.

I dati sono relativi al 2019 e riportano l’incredibile successo per la prima promotion sportiva asiatica ONE Championship che si qualifica al quarto posto battendo in solo 8 anni colossi che sul mercato ci sono da molti più anni come Formula 1 e UEFA Champions League (al link disponibili i dati completi http://www.oktagon.it/wp-content/uploads/2020/05/Tubular.jpeg ).

ONE Championship, infatti, con i suoi eventi di Mixed Martial Arts, Kickboxing e Muay Thai ha superato quota 5 miliardi e 200 milioni di viewers, scavalcata solo dalle grandi leghe Nord americane quali NFL e NBA con al primo posto lo show del Wrestling targato WWE.

A questo proposito Chatri Sityodtong, fondatore (nella foto sotto) e Ceo di ONE Championship ha dichiarato: “Oggi ONE Championship è la più grande media property sportiva nella storia dell’Asia con contenuti trasmessi in più di 150 paesi in tutto il mondo. Abbiamo superato tutti i record esistenti e siamo ormai riconosciuti come la sport media property con il tasso di crescita più alto nel mercato mondiale”.

Nello schema si può notare come in particolare lo sport delle Mixed Martial Arts diventa il secondo sport più seguito se sommiamo anche i risultati ottenuti da UFC e UFC UK che trattano anche loro le Mixed Martial Arts con un totale complessivo di 10 miliardi e 200 milioni di contatti.

Ovviamente questi dati considerano solo l’OTT e non la Linear TV dove la classifica è ovviamente diversa. Se consideriamo, però, il seguito del web come la nuova frontiera della distribuzione dei contenuti e al tempo stesso il terreno di crescita delle nuove generazioni di fan possiamo senza dubbio dire che le Mixed Martial Arts in generale, e ONE Championship in particolare, hanno davanti a loro un futuro carico di aspettative. E ciò nonostante il periodo difficile per gli eventi.

I dati tra l’altro sono riferiti al periodo in cui il Covid19 non aveva fatto ancora la sua apparizione e quindi riferiti ad un mercato completamente diverso da quello attuale, dove tutte le piattaforme online, da Netflix ad Amazon Prime, hanno visto un incredibile aumento di views.