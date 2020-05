Spadafora (MinSport): Oltre 1 miliardo di euro per il mondo dello Sport

“Proporrò di aprire i centri sportivi e le palestre al massimo entro il 25 maggio e abbiamo avviato un protocollo al Comitato tecnico-scientifico (CTS). Dobbiamo fare in modo che tutte le strutture abbiano la possibilità di riaprire e far sì che il protocollo sia adattabile. Metteremo a disposizione delle risorse per attuare i protocolli. È stata destinata alle federazioni delle risorse del 5% per sport di base e ora quei soldi, 17 milioni di euro, saranno destinati a sanare e attuare i protocolli…Complessivamente tra fondi ordinari e straordinari arriviamo a circa 1 miliardo di euro di risorse complessive. Tra queste, il bonus ai lavoratori sportivi. Ad oggi già stato dato il bonus ad oltre 75mila collaboratori sportivi. Riguardo alla riapertura del bando sport e periferia, abbiamo raddoppiato il fondo con 140 milioni di euro“. – ha spiegato alle Camere oggi Vincenzo Spadafora ministro per le Politiche Giovanili e Sport (nella foto in primo piano).