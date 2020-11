One Championship sbarca in Russia con un super evento di combat sports

Russian Cagefighting Championship e Fair Fight Promotion in collaborazione con 28 novembre, in prima mondiale assoluta, il Torneo “Road To ONE”. Nell’evento co-branded, 4 atleti combatteranno per aggiudicarsi un contratto in ONE Championship. in collaborazione con ONE Championship presentano Fair Fight XIII all’interno della cui card si svolgerà il prossimo, in prima mondiale assoluta, il Torneo “. Nell’evento co-branded, 4 atleti combatteranno per aggiudicarsi un

Russian Cagefighting Championship (RCC) metterà in scena il primo evento targato “Road To ONE” che verrà ospitato all’interno della card di Fair Fight XII. La location sarà Ekaterinburg, Russia con la collaborazione di Fair Fight Promotion (FFP).

A Road To ONE si daranno battaglia 26 fighter provenienti da Russia e Bielorussia per aggiudicarsi un contratto con la top promotion asiatica ONE Championship.

Gli sfidanti saranno Vladimir Kuzmin, Tamerlan Bashirov, Victor Mikhailov e Maxim Petkevich che rappresentano l’elite della categoria featherweight di Fair Fight.

“Per noi è fondamentale spingere la crescita della kickboxing in Russia – ha dichiarato Nikolay Klimenko, Executive Director di RCC e Fair Fight Promotion. – “Abbiamo già un circuito che ha messo in piedi 13 eventi e un roster di campioni locali. Ora siamo pronti per un altro importante passo nel nostro percorso di crescita.

In questo senso ONE Championship è la media company sportiva più grande in tutta la storia dell’Asia e poter entrare nella loro orbita rappresenta una possibilità ineguagliabile per noi e per qualsiasi fighter che si voglia affermare a livello mondiale. L’evento pilota potrà portare ad altre collaborazioni nel 2021 e in futuro”.

“Ho sempre amato andare a scovare talenti in giro per il mondo per ONE Championship. – ha replicato il Vice Presidente ONE Championship Rich Franklin – Questa è la nostra prima avventura in Russia e RCC è il posto piu’ logico da cui cominciare visti il grande pubblico di cui godono in patria e il roster formidabile. Sono veramente impaziente di vedere all’opera questi talenti, prima negli eventi Road To ONE e in futuro in ONE Championship”.

Road To ONE sarà visibile sulla Super APP One Championship e sul canale YouTube RCC: MMA & Boxing.

Per maggiori dettagli e aggiornamenti visitare il sito ufficiale e pagine social ONE Championship.

RCC

RCC Russian Cagefighting Championship è un’organizzazione con base in Russia specializzata in eventi di MMA. La società è stata fondata nel 2018 dalla Russian Copper Company che è proprietaria della società e main sponsor.

Gli eventi di livello internazionale RCC si svolgono esclusivamente in Russia.

Ogni evento abbina a una card spettacolare a uno show indimenticabile. Punte di diamante del roster sono le stelle delle MMA Russe. Agli eventi RCC sono spesso presenti star mondiali del calibro di Fedor Emelianenko, Khabib Nurmagomedov, Mike Tyson, Alexey Oleynik.

Fair Fight Promotion

Fair Fight è una promotion Russa specializzata in eventi di kickboxing. La società è nata nel 2016 per volontà della Russian Copper Company che è anche main sponsor.

I gala Fair Fight si svolgono esclusivamente in Russia a Ekaterinburg e l’obiettivo della promotion è dare slancio alla kickboxing Russa per aiutare la crescita di nuove stelle.

ONE Championship

ONE Championship (ONE) è la più grande sport property nella storia Asiatica.

Con base a Singapore ONE è la promotion di arti marziali più globale al mondo specializzata in diversi stili di combattimento quali Muay Thai, Kickboxing, Karate, Kung Fu, Silat, Sanda, Lethwei, MMA, Tae Kwon Do, Submission Grappling, e molto altro.

ONE mette in scena i migliori eventi sportivi di arti marziali in tutta Asia con card piene di atleti di livello assoluto e campioni mondiali che vanno in onda regolarmente su tutti i principali broadcasters.

Alle arti marziali ONE ha affiancato anche la divisione di Esports, diventando in breve tempo una dei principali player in un segmento in crescita esponenziale in tutto il mondo e in Asia in particolare.

Mantenendo il focus su queste due aree la visione di ONE è di affermarsi sempre più come una media company che va oltre lo sport live e che si rivolge in modo esplicito alle nuove generazioni di Millenials e Gen Z Asiatiche e mondiali.

Ai contenuti live ONE affianca una presenza social impressionante che l’ha portata ad entrare nell’olimpo delle sport properties a pochi anni dalla fondazione.

Oltre che sulla propria App e sul proprio canale YouTube ONE Championship conta partnerships con tutti i principali broadcaster linear e digital mondiali tra i quali: Star Sports, Tencent, TV5, Astro, ClaroSports, Startimes, Fox Sports, Thairath TV, Turner Sports, Skynet, Mediacorp, Great Sports, ProSiebenSat.1, Dubai Sports e molti altri.