Sport endurance: Enervit per 3 anni official partner del circuito Vasaloppet

Una partnership strategica iniziata 15 anni fa. Enervit, azienda leader in Italia e tra i principali player europei nei settori dell’integrazione sportiva e alimentazione funzionale, sarà insieme a Vasaloppet come “Official Partner” per il prossimo triennio (2024-2025-2026).

Vasaloppet, tre discipline e un unico grande evento che si svolge ogni anno in Svezia: Sci Fondo, Mountain Bike, Trail running (si svolge annualmente nella regione della Dalarna, la prima domenica di marzo). È la più vecchia, più lunga e più grande gara di sci di fondo del mondo.

Il legame con Vasaloppet, fra i più importanti circuiti di sport di endurance al mondo, che attrae migliaia di partecipanti ogni anno, riguarda non solo la più antica e lunga gara con gli sci stretti, unica nel suo genere, ma include gli eventi bike e run della “summer week”, la Cykelvasan dedicata alla MTB e la Ultravasan.

Roberto Coda-Zabetta, International Sales & Business Development Director Enervit: “Ė un onore per noi essere partner di questo circuito che racchiude l’importante e storico evento top di endurance sulla neve, la Vasaloppet, che vanta numerosi partecipanti da tutto il mondo in un ambiente unico. Il circuito Vasaloppet è un evento prestigioso, vissuto da tutti gli amanti dell’endurance con grande spirito sportivo. Uno spirito che ci accomuna e ci appassiona”.

Eva Hörwing, Sponsorship Manager Vasaloppet: “Siamo molto felici di rinnovare la nostra partnership con Enervit per la parte nutrizionale e di integrazione sportiva. Continuiamo a costruire una storia di successi che dura da 15 anni. Non vedo l’ora di conoscere i futuri insights che arriveranno dall’esperienza e dall’ampia conoscenza che Enervit ha nel mondo della nutrizione”.