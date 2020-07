Nuove maglie e campagna abbonamenti per l’Atletico Terme Fiuggi

Novità all’orizzonte in casa Atletico Terme Fiuggi. Il progetto iniziato un anno fa con il trasferimento della 1a squadra nella cittadina termale, trova un seguito importante considerando che nella stagione 2020/21 anche le giovanili dell’Atletico si alleneranno e giocheranno a Fiuggi, con la Juniores che come la Serie D avrà come impianto il Capi I Prati mentre dagli Allievi in giù ci si allenerà e si giocherà nella vicina Piglio. Resta comunque sempre viva la collaborazione con il Fregene Maccarese con diversi ragazzi del posto che avranno la possibilità di giocare in Promozione e nelle giovanili biancorosse.

A spiegare meglio ciò che sarà l’attività dell’Atletico Terme Fiuggi il prossimo anno è il presidente Davide Ciaccia: “Il progetto su Fiuggi assume anche tratti imprenditoriali e il nostro obiettivo è quello di valorizzarlo sempre di più. Continueremo a puntare forte sul nostro settore giovanile che negli ultimi tre anni ha dato la possibilità a diversi ragazzi di raggiungere obiettivi importanti. Lavorare bene con i giovani è una delle nostre prerogative ed anche nell’ultima stagione abbiamo ottenuto ottimi riscontri tant’è che due nostri giocatori, Zaccone e D’Andrea, sono nel mirino di squadre professionistiche con le quali ci sono già delle trattative ben avviate. Quest’anno integreremo sin da subito con la prima squadra i 2002 Cifarelli e Gallinari, ma anche Formisano, Grosso o il 2003 Lo Duca”. I ragazzi dell’ASD Atletico Terme Fiuggi saranno seguiti direttamente da mister Beppe Incocciati (indimenticata campione del Napoli e Milan, solo per citare alcuni club dove ha giocato) sotto la supervisione di Alessandro Ambrosi, che sarà tra i responsabili del settore giovanile e della scuola calcio.

Nel frattempo sui social sono apparse le tre maglie (home e away) prodotte da Kappa (sponsor tecnico) per il club laziale, che in questo campionato ha terminato all’11° posto. Sempre sul sito dell’ASD Atletico Terme Fiuggi è presente la nuova campagna abbonamenti dal claim: “Non fare calcoli – Abbonati” – giocando in modo ironico sulle proprietà dell’acqua Fiuggi main sponsor della squadra iscritta al prossimo campionato di “D”.