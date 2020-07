AS Roma: Friedkin sulla collina e altri due gruppi americani all’orizzonte

Dopo la proposta di Dan Friedkin (valore economico di 575 milioni di euro) rifiutata a sorpresa da James Pallotta (presidente della AS Roma), si torna a parlare di potenziali acquirenti per il gruppo AS Roma. Nelle scorse settimane è emerso il nome, ad esempio, dell’imprenditore statunitense Joseph DaGrosa, ex proprietario del Bordeaux (Ligue1) per appena un anno, anche se le ultime indiscrezioni portano a Miami (si parla di un gruppo di investitori, ma il nome più in vista è quello di Micky Arison, proprietario in NBA dei Miami Heat) interessati eventualmente a subentrare a Pallotta e al resto della compagine societaria.

DaGrosa è co-fondatore di MapleWood Partners, 1848 Capital Partners e General American Capital Partners, tre realtà che si occupano di investimenti finanziari. Un punto di contatto importante con gli affari di James Pallotta, a capo di Raptor, un hedge fund con sede a Boston (Usa).