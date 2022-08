Konami prolunga la partnership con l’Arsenal FC

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi l’estensione della partnership con Arsenal Football Club. L’accordo, iniziato nel luglio 2017, si estende ora a una partnership a lungo termine che si concretizzerà a partire dalla stagione 2022-23. Questa estensione vedrà l’Arsenal come uno dei club principali della serie eFootball di KONAMI, che rimarrà il partner ufficiale dell’Arsenal per i videogiochi calcistici. I kit del club e l’Emirates Stadium saranno presenti in eFootball. La squadra, inoltre, sarà interamente scansionata in 3D per una trasposizione definitiva tra vita reale e virtuali. I loghi KONAMI ed eFootball saranno presenti sui poggiatesta delle sedute delle panchine in casa e in trasferta all’Emirates Stadium. L’Arsenal continuerà, inoltre, a partecipare a competizioni eSport, tra cui l’eFootball™ Championship Pro. Naoki Morita, Konami Digital Entertainment B.V. Presidente Europa, ha commentato: “È davvero emozionante annunciare l’estensione di una partnership di così grande successo. L’Arsenal è un grande club e negli ultimi anni è stato parte essenziale del nostro roster. Assicurarsi un futuro a lungo termine che comprenderà una moltitudine di diritti commerciali, di immagine, eSport e altre attivazioni è fantastico per KONAMI e per eFootball™, serie in continua crescita”. Juliet Slot, Chief Commercial Officer Arsenal FC, ha aggiunto: “La serie eFootball™ di Konami offre un’esperienza calcistica unica. Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership e di dare ai nostri tifosi l’opportunità di immergersi in un’autentica esperienza Arsenal. Sia l’Arsenal sia Konami aspirano a essere all’avanguardia nel coinvolgimento dei tifosi. Sono entusiasta di lavorare insieme a loro per rafforzare la nostra collaborazione e portare la nostra partnership a un nuovo livello, basandoci su valori condivisi e offrendo ai nostri fan altre fantastiche opportunità di entrare in contatto con il loro amato club”.